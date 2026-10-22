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Veegwagen vliegt in brand tijdens schoonmaken in Vught

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Een veegwagen is donderdagmiddag tijdens schoonmaakwerkzaamheden in brand gevlogen. De brand ontstond op de kruising van de Kapellaan met de Prins Bernhardlaan in Vught.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De veegwagen was daar in opdracht van de gemeente Vught aan het werk toen het voertuig vermoedelijk door een technisch mankement vlam vatte.

Agenten hebben samen met handhavers de weg afgesloten, zodat de brandweer het vuur veilig kon blussen.

Bij de brand is olie gelekt. Dit wordt later opgeruimd.

De veegwagen heeft door de brand grote schade opgelopen.

  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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