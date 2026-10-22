Deze autoverkoper valt op als topscorer op het hoogste hockeyniveau

De carrière van Fabian Verzuu is er één vol verrassingen. Op zijn 23e speelde hij nog bij een Tilburgse studentenhockeyvereniging, nu, op 31-jarige leeftijd, staat de getogen Roosendaler bovenaan de topscorerslijst in de Hoofdklasse. Zelf blijft de autoverkoper nuchter onder het succes. "Als ik straks tien weken op rij niet scoor, is er niemand die me belt."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Verzuu genoot tijdens zijn studie Rechten aan Tilburg University volop van het studentenleven. Als hobby hockeyde hij bij studentenhockeyvereniging SHOT in de Derde Klasse, het zesde niveau van Nederland. Rond zijn 23e besloot hij de sport serieuzer te nemen en sloot hij aan bij een andere club in de stad: Were Di. Daar werd hij topscorer in de Overgangsklasse en promoveerde hij met de club naar het tweede niveau. Er volgde op zijn 26e opnieuw promotie binnen de stadsgrenzen. Bij hoofdklasser Tilburg kreeg Verzuu de kans op het hoogste niveau. Een jaar later vertrok hij na de degradatie van Tilburg naar hoofdklasser HDM in Den Haag, de stad waar hij nu vlak bij woont. Daar maakt hij tijdens de beginfase van dit seizoen indruk met zes doelpunten. "Ik voel me goed, het team weet me goed te vinden en er komt eerlijk gezegd ook geluk bij kijken."

Wat opvalt aan zijn zes goals is dat het allemaal velddoelpunten zijn. Bij het nemen van een strafcorner is de kans op meer succes groter, maar dat ziet Verzuu niet zitten. "Strafcornerspecialisten trainen daar al vanaf jonge leeftijd heel veel op. Ik moet dat mijn lichaam nu niet meer aan willen doen. Bij strafcorners doe ik vrijwel niets, alleen inlopen vanaf de zijkant."

"Het maakt me trots, maar ik word er ook een beetje ongemakkelijk van."

Zijn koppositie in het topscorersklassement zorgt voor flink wat media-aandacht. Verzuu moet even wennen aan zijn nieuwe status. "Het maakt me trots, maar ik word ook een beetje ongemakkelijk van de aandacht. Met sportieve doelen houd ik me zo vroeg in het seizoen nog niet bezig, maar ik hoop dat de doelpuntenreeks doorgaat. Eerlijk gezegd denk ik dat ik de koppositie snel kwijt ben." Als hij tijdens het interview terugblikt op zijn bijzondere carrière, verschijnt een lach op zijn gezicht. Verzuu is tevreden en doet niets liever dan het veld opstappen. "In mijn studententijd stond hockey nooit op één. Het talent zat ergens, maar de wil ontstond pas later. Stapsgewijs kon ik wennen aan het fysieke en tactische dat op een hoger niveau wordt gevraagd. Hockeyen is vooral leuk, ik voel me op het veld tien jaar jonger." Naast hockeyen verdient Verzuu zijn geld met een eigen bedrijf in de in- en verkoop van auto's. Iets compleet anders dan de studie Rechten die hij afrondde. "Ik ben opgegroeid in een gezin waar ze van auto's hielden. Het is ook mijn passie en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Plezier in wat je doet is het allerbelangrijkste."