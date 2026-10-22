Stroomstoring in Roosendaal door graafwerkzaamheden

In Roosendaal zijn minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanmiddag rond kwart over drie en is veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Naar verwachting is het probleem rond half acht opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Roosendaal ontstond doordat een kabel beschadigd raakte tijdens graafwerkzaamheden. Het gaat om minder dan 25 adressen in het postcodegebied 4707.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden. Volgens de planning is de storing rond half acht vanavond voorbij.