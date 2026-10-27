Mees gaf AI een week lang zijn hele privéleven: 'Soms schrok ik ervan'

Ontwerper Mees Boeijen uit Eindhoven gaf AI een week lang toegang tot zijn complete privéleven. Gegevens die soms op het oog onschuldig lijken, werden door AI gecombineerd. Daar werden conclusies over getrokken. "Soms schrok ik ervan", zegt hij nu. Hij wil met het experiment laten zien wat kunstmatige intelligentie allemaal over je te weten kan komen.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Mees hing zijn huis en werkplek vol met sensoren. Daarmee kon AI bepalen of Mees sliep, kookte of naar de wc ging. Het AI-model kreeg ook toegang tot zijn privégegevens, zoals zijn bankrekening, telefoon, smartwatch en computer. Een week lang werd hij 'bespioneerd'. "Het had effect op mij. Ik wilde mij afzonderen. Op de achtergrond ben je er continu bewust van." Alles wat Mees deed, werd op papier gezet en recht voor zijn huis letterlijk uitgeprint. Bezoekers van de Dutch Design Week (DDW) konden zo volgen wat hij - volgens AI - deed. "Ik heb toch niks te verbergen", zei Mees voordat het project begon. Maar wat als AI andere conclusies over je trekt dan hoe het echt is? Het overkwam Mees. "Ik voelde mij 'genaaid' door AI."

AI print uit wat er in de omgeving van Mees gebeurt (foto: Mees Boeijen).

Gechoqueerd

Het speelde zich af in zijn slaapkamer. "Hij zag dat ik op mijn telefoon met WhatsApp en mijn camera aan het wisselen was. Daar heeft-ie toen uit geconcludeerd dat ik foto's in de slaapkamer aan het maken was en naar iemand aan het doorsturen was. Dat werd publiekelijk geprint."

Mees vond het niet echt prettig. "De realiteit was dat ik een outfit had aangetrokken en een vriendin van me wilde laten zien hoe dat eruitzag. AI zegt ook niet dat het zeker zo is, maar hij doet wel een aanname waar ik van schrok. In het begin was ik erdoor gechoqueerd. Dit is bij mij bij de voordeur te lezen en nou hebben mensen meteen een bepaald beeld van mij."

Het huis en de werkplek van Mees werden tijdens de DDW door AI gevolgd (foto: Mees Boeijen).

Geen inlevingsvermogen

Een ander keer zat hij achter de computer en bleek zijn hartslag erg hoog te zijn. AI stelde daar een vraag over. "Ik vraag mij af waarom Mees aan hartslag van 160 heeft, terwijl-ie al twee uur niet van stoel is gekomen." Mees maakt zich op dat moment te druk over de installatie die niet helemaal goed werkte. "Je ziet dat steeds meer gegevens worden samengevoegd." Dit samenvoegen kan grote gevolgen hebben, denkt hij. "Je rijdt met je auto een keer te hard en je verzekering wordt meteen tien keer zo duur. Of kun je nog wel een lening krijgen als je bepaald zoekgedrag hebt, bijvoorbeeld in de richting van gokken?"

Met camera's werd het huis en de omgeving in de gaten gehouden (foto: Mees Boeijen).

Tijdens de Dutch Design Week kwamen zelfs bezoekers van buiten Brabant speciaal voor zijn project naar Eindhoven. "Ik ben bang dat AI geautomatiseerd beslissingen gaat nemen over hoe iemands leven geleid mag worden. Die systemen hebben niet de mogelijkheid om echt na te denken, zoals een mens. Die hebben geen inlevingsvermogen. Dus dan krijg je een heel hard apparaat dat beslissingen neemt die met misschien wel onvolledige informatie." "Als je al die data op één berg gaat gooien, geef je bedrijven en overheden macht om

jouw vrijheden te beïnvloeden. Ik denk dat we daar heel voorzichtig en heel terughoudend in moeten zijn." De printer draaide overuren om het leven van Mees op papier te zetten. Op 171 meter papier werd een week van zijn leven vastgelegd. Dit wordt gebundeld en uiteindelijk wordt het door een uitgever uit Eindhoven geveild.