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Loods op boerenerf gaat in vlammen op bij brand in Terheijden
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In een loods op een boerenerf aan de Moerdijkseweg in Terheijden is donderdagmiddag brand uitgebroken. Een grote rookwolk is in de wijde omgeving te zien.
In de loods staan agrarische machines, waaronder een sproeimachine en gasflessen. Om de brand te bestrijden werden daarom meerdere brandweerkorpsen opgeroepen.
De brandweerlieden wisten bovendien te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods, die nog groter is.
Na een uur blussen was het vuur uiteindelijk onder controle, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.
Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er mensen gewond zijn geraakt.
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