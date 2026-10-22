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Loods op boerenerf gaat in vlammen op bij brand in Terheijden

Aangepast
Een dikke rookwolk hangt boven de loods (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een dikke rookwolk hangt boven de loods (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

In een loods op een boerenerf aan de Moerdijkseweg in Terheijden is donderdagmiddag brand uitgebroken. Een grote rookwolk is in de wijde omgeving te zien.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de loods staan agrarische machines, waaronder een sproeimachine en gasflessen. Om de brand te bestrijden werden daarom meerdere brandweerkorpsen opgeroepen.

De brandweerlieden wisten bovendien te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods, die nog groter is.

Na een uur blussen was het vuur uiteindelijk onder controle, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er mensen gewond zijn geraakt.

  • Ook vanaf de snelweg is de brand goed te zien.
    Ook vanaf de snelweg is de brand goed te zien.
  • Een dikke rookwolk hangt boven de loods (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
  • Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

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