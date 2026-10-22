Stroomstoring in Tilburg: netbeheerder werkt aan oplossing

In Tilburg is sinds tien voor vijf vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht de storing rond acht uur vanavond te hebben opgelost.

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De stroomstoring treft postcodes in het gebied rond 5012. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zijn getroffen. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt de oorzaak van de storing.

De storing begon om tien voor vijf vanmiddag en naar verwachting is het probleem rond acht uur vanavond opgelost. Tot die tijd werkt de netbeheerder aan een oplossing.