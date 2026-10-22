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Stroomstoring in Dongen door graafschade

In Dongen zitten sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond half vier en wordt naar verwachting rond zeven uur opgelost.

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De stroomstoring in Dongen is veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is een kabel beschadigd geraakt, meldt de netbeheerder. Minder dan 25 adressen zijn getroffen, in het postcodegebied 5107.

De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing rond zeven uur vanavond verholpen is.

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