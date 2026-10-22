Gladheidsbestrijding Geldrop-Mierlo klaar voor de winter

Vanaf 1 november is Geldrop-Mierlo voorbereid op gladheid met getest materieel.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft haar voorbereidingen voor het winterseizoen afgerond. In oktober is al het materieel voor gladheidsbestrijding getest tijdens een zogenaamde ‘Vlootschouw’. Dit jaarlijkse moment dient om te controleren of alles klaar is voor gebruik.

Het gladheidsbestrijding-seizoen begint officieel op 1 november. Strooiwagens en ander materiaal staan dan paraat om de wegen begaanbaar te houden bij winterse omstandigheden. Actuele strooiroutes zijn te vinden via de gemeente.

Met deze maatregelen wil Geldrop-Mierlo ervoor zorgen dat inwoners veilig kunnen blijven reizen, ook bij sneeuw en ijzel. Voor nu is alles gereed om eventuele gladheid snel aan te pakken.