Opnieuw Aziatische tijgermuggen gevonden in Mierlo

In Mierlo zijn begin oktober opnieuw Aziatische tijgermuggen gevonden. De NVWA breidt daarom het gebied uit waar maatregelen worden genomen om de mug te bestrijden. Bewoners in het nieuwe gebied hebben hierover een brief ontvangen. De bestrijding duurt tot november.

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De Aziatische tijgermug is al langere tijd aanwezig in Mierlo. Omdat er opnieuw muggen zijn aangetroffen, blijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) actief met bestrijdingsmaatregelen. Het gebied waar deze maatregelen gelden, wordt uitgebreid.

De mug legt haar eitjes in stilstaand water. Daarom verwijdert de NVWA zoveel mogelijk plekken waar water kan blijven staan. Als dit niet lukt, behandelen ze het water met een middel dat de muggenlarven doodt. Om te controleren of de aanpak werkt, worden muggenvallen geplaatst. Medewerkers van de NVWA en ongediertebestrijder B2 Pest Control kunnen bij bewoners aanbellen om tuinen te inspecteren.

Maatregelen tot november

De bestrijding duurt tot het einde van het muggenseizoen, dat in november eindigt. De gemeente Geldrop-Mierlo is op de hoogte van de situatie. Ook bewoners kunnen helpen door stilstaand water te verwijderen uit bijvoorbeeld bloempotten, plantenschotels of emmers.

De Aziatische tijgermug is herkenbaar aan witte strepen op haar zwarte lichaam en poten. Onder bepaalde omstandigheden kan de mug tropische ziekten overdragen. Het voorkomen van verdere verspreiding is daarom belangrijk.

Bewoners die denken een Aziatische tijgermug te hebben gevonden, kunnen de mug bewaren en melden bij de NVWA. Dit helpt bij de controle en bestrijding. Voor gezondheidsvragen kunnen zij contact opnemen met de GGD Brabant-Zuidoost.