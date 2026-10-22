Mantelzorgers krijgen tips in Heeze

Op woensdag 4 november kunnen mantelzorgers terecht in dorpshuis 't Perron in Heeze voor praktische tips. Tijdens deze bijeenkomst, gericht op zorg voor mensen met dementie, staat het welzijn van mantelzorgers centraal.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst duurt anderhalf uur en begint om twee uur 's middags. Naast waardevolle tips is er ook ruimte om vragen te stellen. Het doel is om mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij beter in staat zijn om hun zware taak vol te houden.

Gratis toegang en koffie

De bijeenkomst wordt gehouden in de bovenzaal van de bibliotheek in dorpshuis 't Perron in Heeze. De toegang is gratis en bezoekers worden ontvangen met koffie of thee. Gastvrouwen zorgen voor een warm welkom.

Het evenement is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over het thema mantelzorg. De organisatie hoopt mantelzorgers handvatten te bieden om het hoofd boven water te houden, juist als de zorg zwaar wordt.