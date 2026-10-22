Peuters dansen en spelen met Nijntje in Heeze-Leende

Peuters van twee tot vier jaar kunnen in november spelen en dansen met Nijntje in de gemeente Heeze-Leende. Op drie ochtenden worden activiteiten georganiseerd die bewegen en gezond eten centraal stellen.

Gevonden voor jou

In november worden peuters uitgenodigd om samen met hun ouders of verzorgers deel te nemen aan speelse ochtenden met Nijntje. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de kleintjes dansen, spelen en tips krijgen over gezond leven. De activiteiten zijn gericht op kinderen van twee tot vier jaar.

Er zijn drie locaties waar de ochtenden plaatsvinden: op 4 november in gymzaal Het Bruukske in Leenderstrijp, op 6 november in gymzaal De Pompenmaker in Heeze en op 11 november in Sterksel bij De Broeders. Na aanmelding ontvangen deelnemers een starttijd tussen half tien en half twaalf 's ochtends.

Praktische tips voor thuis

Naast het spelen en dansen biedt het programma ook ideeën voor ouders en verzorgers om thuis mee aan de slag te gaan. Zo wordt het gemakkelijker om beweging en gezonde gewoontes onderdeel te maken van het dagelijks leven van de peuters.

De organisatie benadrukt dat aanmelden vooraf noodzakelijk is.