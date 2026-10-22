Week van de Pleegzorg in Geldrop

Op 28 oktober staat Geldrop in het teken van pleegzorg. Op de markt gaan Combinatie Jeugdzorg en Buurtgezinnen het gesprek aan over (deeltijd)pleegouderschap.

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Elk kind verdient een veilige en huiselijke omgeving, en pleeggezinnen spelen daarbij een belangrijke rol. Het initiatief in Geldrop is onderdeel van de Week van de Pleegzorg, waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan pleegouders.

Bezoekers van de markt in Geldrop kunnen niet alleen informatie krijgen, maar ook een uitnodiging ontvangen voor het Pleegzorgcafé. Dat wordt op donderdag 5 november georganiseerd in Heerenhuys 23, Geldrop, van half acht tot negen uur ’s avonds.

Tekort aan pleegouders

Volgens Pleegzorg Nederland en regionale organisaties zoals Combinatie Jeugdzorg wachten veel kinderen op een plek in een pleeggezin. Het tekort aan pleegouders maakt campagnes zoals deze van groot belang. Naast volledige pleegzorg wordt ook aandacht besteed aan deeltijdpleegouderschap, waarbij kinderen bijvoorbeeld één of enkele dagen per week in een pleeggezin verblijven.