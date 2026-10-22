Ambulancemedewerker laat sleutels in water vallen bij reddingspoging

Een reddingspoging van de ambulance is donderdagmiddag letterlijk in het water gevallen. Tijdens een inzet voor een persoon te water aan de Kanaaldijk Z.W. in Helmond belandde namelijk ook de sleutel van de ambulance in het kanaal.

Het slachtoffer was al uit het water gehaald toen de ambulance naar het ongeluk kwam. Daardoor hoefde de brandweer niet meer in actie te komen.

Wel moest een tweede ambulance worden ingezet, omdat de eerste ambulance geen kant op kon. Medewerkers van de andere ambulance schoten te hulp en brachten een reservesleutel naar de Kanaaldijk Z.W.

Onduidelijk is hoe de persoon in het water terecht is gekomen en of diegene gewond is geraakt. Voor zover bekend hoefde niemand naar het ziekenhuis.