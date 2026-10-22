Steven wint award met opvallende videoclip: 'Mijn bad-eeeeendje'

Steven Harks uit Veghel dacht niet dat hij kans maakte. Toch won de carnavalszanger met een licht verstandelijke beperking deze week een Special Media Award voor zijn videoclip 'Badeendje'. Voor hem voelt de prijs als een belangrijke stap richting zijn grote droom: optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf.

Hij won de award met zijn videoclip Badeendje. "Hij is geel. Hij is gek. Heeft een snavel op zijn bek. Mijn bad-eeeeendje", luidt een deel van de tekst. In de clip zien we Steven in een jacuzzi liggen met badeendjes. Ook lurkt een badeend aan de biertap in een kroeg.

Volgens zijn vriendin riep Steven al de hele week voor de uitreiking dat hij toch niet zou winnen. Hij kon zijn geluk niet op toen zijn naam dinsdagavond werd uitgesproken. "We waren als een-na-laatste van de tien categorieën aan de beurt. Het was echt heel spannend. Toen ik mijn naam hoorde, dacht ik: 'Serieus? Heb ik echt gewonnen?'", vertelt hij een paar dagen later in zijn blauw-gele, met badeendjes versierde T-shirt.

De ideeën voor de video's en de teksten van zijn liedjes bedenkt Steven allemaal zelf. Soms hoeft het ook niet ingewikkeld te zijn. Op het plankje boven de wc in zijn badkamer stonden verschillende badeendjes. "Ik zag ze daar staan terwijl ik onder de douche stond. Toen dacht ik: 'Daar ga ik een carnavalsplaat van maken.'"

Het is niet het eerste nummer dat de Veghelse carnavalszanger uitbracht. In 2017 verscheen zijn eerste plaat. Toen hij twee jaar oud was, wist hij al dat hij zanger wilde worden. "Ik vond Kedeng Kedeng van Guus Meeuwis helemaal geweldig. Het werd thuis grijsgedraaid. Ook kwam ik vaak bij mijn tante en opa en daar draaide ik het nummer soms wel honderd keer. Mijn tante moest aan mijn shirt trekken om te zeggen: 'Nu is het afgelopen en stoppen we ermee.'"

Dromen van Ahoy en 3 Uurkes Vurraf

Volgens hem is het niet altijd makkelijk om nieuwe liedjes en teksten te verzinnen vanwege zijn licht verstandelijke beperking. Toch durft hij te dromen en hoopt hij zich te kunnen meten met de gevestigde carnavalsartiesten.

"Mijn ultieme doel is om ooit een keer op 3 Uurkes Vurraf te staan. Ook al is het maar één keer. Het lijkt mij zo tof om dat een keer te mogen doen. Een andere droom is om Ahoy Rotterdam een keer uit te verkopen. Maar dat zal helaas, denk ik, niet gebeuren."

Dat hij nu met zijn badeendjes in de prijzen is gevallen, doet hem veel. "Dit is het pronkstuk van al het werk dat ik de afgelopen jaren heb gemaakt."