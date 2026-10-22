Inwoners Nieuw-Vossemeer en Oud-Vossemeer denken mee over ontwerp

Ruim vijftig inwoners van Nieuw- en Oud-Vossemeer hebben zaterdag 10 oktober hun herinneringen en ideeën gedeeld over het project Verlangen naar Verbinding. Dit gebeurde bij molen De Assumburg en aan de Veerweg, waar ook een ontwerp werd toegelicht. Het project wil de historische verbondenheid tussen beide dorpen zichtbaar maken.

Gevonden voor jou

Tijdens de bijeenkomst deelden inwoners persoonlijke verhalen, foto's en artikelen over de voormalige veerverbinding. Ook mensen die vroeger zelf betrokken waren bij het bedienen van de pont, of familieleden van veermannen, kwamen hun herinneringen delen. In Nieuw-Vossemeer bezochten de aanwezigen daarnaast de beoogde locatie voor een panoramazicht.

De reacties op het ontwerp waren overwegend positief, maar deelnemers stelden ook vragen en benadrukten aandachtspunten. Deze input wordt meegenomen in de verdere uitwerking en moet zorgen voor een betere aansluiting op de omgeving.

Historie en nieuwe objecten

Het project Verlangen naar Verbinding, dat mede wordt gefinancierd door de Europese Unie, zal twee nieuwe objecten realiseren. Deze verwijzen naar de historische Linie van de Eendracht en de voormalige veerverbinding tussen Nieuw- en Oud-Vossemeer. Het doel is om de verbondenheid tussen beide dorpen opnieuw zichtbaar en beleefbaar te maken.