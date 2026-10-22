Breda hofleverancier rijke dj's en het vuurwerkverbod: dit gebeurde vandaag

In mogelijk drie Brabantse gemeenten zijn uitzonderingen op het vuurwerkverbod; Breda is hofleverancier van rijke dj's en daklozen maken gebruik van een overkapping die omgetoverd is tot een huiskamer. Dit is het nieuws dat je donderdag gelezen moet hebben.

In 51 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken door particulieren, ook niet door buurt- en dorpsverenigingen. Voor het eerst geldt het nieuwe landelijke vuurwerkverbod. Alleen Geertruidenberg, Laarbeek en Gemert-Bakel staan open voor initiatieven, hoewel in Geertruidenberg de deadline al is verstreken zonder aanvragen. Gemeenten geven als redenen een gebrek aan boa's en politie om te handhaven en te weinig tijd om ontheffingen goed voor te bereiden.

Check het hier: Uitzonderingen op vuurwerkverbod mogelijk in drie Brabantse gemeenten

Breda is hofleverancier van stinkend rijke dj's. Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto, spant de kroon met een vermogen van 215 miljoen euro volgens Quote. Ook stadsgenoten Hardwell (20 miljoen euro) en R3HAB (8,5 miljoen euro) pronken in het lijstje van rijkste dj's. Tiësto verdient zijn geld vooral met wereldwijde optredens en investeringen in vastgoed en platenlabels.

Een overkapping aan de Kanaaldijk Noord-Oost in Helmond is omgetoverd tot een soort huiskamer voor daklozen. De gemeente gaf een groep daklozen deze plek om overlast in een nabijgelegen park tegen te gaan. Onder de kap staan nu meubels, plantjes en kaarsen, en er zijn dekens opgehangen tegen de wind. Omliggende bedrijven zijn niet blij. "Onze klanten durven hun auto hier niet meer te parkeren", zeggen ze. De gemeente zegt voorzichtig positief te zijn, omdat overlast op andere plekken is afgenomen.

Lees hier het hele verhaal: Daklozen maken van overkapping in Helmond een huiskamer: ‘Geen goede plek’

Iemand stottert. En dan? Vaak hoor je dat je een stotteraar niet moet onderbreken. Toch wil niet elke stotteraar hetzelfde behandeld worden. “Als ik erg vastzit, vind ik het fijn als iemand me aanvult. Dan heb ik dat woord maar gehad”, zegt Maarten van der Weijden uit Vught, die opgroeide als stotteraar. Maartens advies aan iedereen die met stotteraars omgaat? Wees geduldig. Vandaag is het Wereldstotterdag.

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