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Auto's raken beschadigd bij botsing op N324 bij Velp
Twee auto's zijn donderdag met elkaar in botsing gekomen op de Bossenbaan bij Velp. Allebei de auto's raakten flink beschadigd en moesten worden weggesleept. Dit zorgde voor vertraging richting Nijmegen.
Meerdere hulpdiensten kwamen naar de N324 toe, waaronder de politie en een weginspecteur van de provincie.
Vanwege het ongeluk werd de weg richting Oss afgesloten. Verkeer richting Nijmegen kon via de andere rijstrook langs het ongeluk rijden.
Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.
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