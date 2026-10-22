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Auto's raken beschadigd bij botsing op N324 bij Velp

De auto's raakten flink beschadigd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto's raakten flink beschadigd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Twee auto's zijn donderdag met elkaar in botsing gekomen op de Bossenbaan bij Velp. Allebei de auto's raakten flink beschadigd en moesten worden weggesleept. Dit zorgde voor vertraging richting Nijmegen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de N324 toe, waaronder de politie en een weginspecteur van de provincie. 

Vanwege het ongeluk werd de weg richting Oss afgesloten. Verkeer richting Nijmegen kon via de andere rijstrook langs het ongeluk rijden.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Hietink.
    Foto: Lucas Lammers/Persbureau Hietink.
  • De weg was na het ongeluk deels afgesloten (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Een bergingsbedrijf heeft de auto's weggesleept (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Hietink.

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