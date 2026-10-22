Bestuurder van bestelbus rijdt door na ongeluk met fietser in Lithoijen

Een fietser is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeluk met een bestelbus op de Sluisstraat in Lithoijen. De bestuurder van de bus is er na de aanrijding vandoor gegaan.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij het ongeluk zou een witte bestelbus betrokken zijn geweest met blauwe tekst erop. Het busje mist aan de bestuurderskant een zijspiegel.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die meer weten of iets hebben gezien, wordt gevraagd om 112 te bellen.