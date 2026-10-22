Stroomstoring in Vught sinds vanavond

In Vught is sinds kort een stroomstoring. De storing begon rond zeven minuten voor negen vanavond, maar het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat de problemen tegen middernacht zijn opgelost.

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De stroomstoring in Vught heeft impact op postcodegebied 5262. De oorzaak van de storing wordt momenteel onderzocht door de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zijn getroffen.

Volgens de netbeheerder wordt er hard gewerkt om de stroomvoorziening te herstellen. Naar verwachting is de storing rond twaalf uur vannacht opgelost.