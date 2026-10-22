Defensie vervangt brandstofleiding tussen Klaphek en Best

Defensie gaat de ondergrondse brandstofleiding tussen Klaphek en Best vervangen en vergroten. Het betreft een traject van 67 kilometer dat brandstof levert aan militaire vliegvelden. Op woensdag 4 november is er een inloopavond in Esch voor uitleg over het project.

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De huidige brandstofleiding tussen Klaphek (IJsselstein) en Best wordt door Defensie vervangen en groter gemaakt. Hierdoor kan er meer brandstof worden vervoerd naar militaire vliegvelden, wat belangrijk is voor zowel Nederland als de NAVO. Het gaat om een pijpleiding van 67 kilometer.

Om deze plannen uit te voeren, heeft de minister van Defensie een ontwerp-projectbesluit opgesteld. Vanaf 23 oktober ligt dit besluit zes weken ter inzage. Het document biedt inzicht in de plannen en de procedure. Geïnteresseerden kunnen de stukken bekijken via de website van Defensie.

Inloopavond in Esch

Omwonenden en andere belangstellenden kunnen meer informatie krijgen tijdens bijeenkomsten die door Defensie worden georganiseerd. Hier wordt uitleg gegeven over het project, het ontwerpbesluit en de verdere stappen. Medewerkers van Defensie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Voor inwoners van Best en de omgeving is er een inloopavond op woensdag 4 november. Deze vindt plaats van zeven tot negen uur ’s avonds in Dorpshuis De Es aan de Dorpsstraat 5c in Esch. Aanmelden is niet nodig; bezoekers kunnen gewoon binnenlopen.