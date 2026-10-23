Teleurstelling voor Niels Zonneveld op EK darts na historisch weekend

Het EK darts is een teleurstelling geworden voor Niels Zonneveld. De darter uit Helvoirt werd donderdag in de eerste ronde uitgeschakeld. Afgelopen weekend boekte Zonneveld nog zijn grootste succes ooit. Hij won in Maastricht voor het eerst een PDC-toernooi van de European Tour. Maar dat niveau haalde hij donderdagavond niet.

Zonneveld kwam nog terug tot 3-2 en noteerde later in de partij ook nog een sterke 11-darter, maar hij kreeg de Schot niet meer aan het wankelen. Menzies won het duel uiteindelijk met 6-3.

Zonneveld moest in de eerste ronde van het EK zijn meerdere erkennen in de Schot Cameron Menzies. De darter uit Helvoirt begon nog uitstekend aan het duel en pakte de eerste leg met een mooie uitgooi van 109, maar Menzies kantelde de wedstrijd en liep uit naar een 3-1 voorsprong.

Er was wel succes voor titelverdediger Gian van Veen. De darter uit Andel won zijn eersterondewedstrijd tegen de Engelsman Andrew Gilding. Het werd 6-4. Daarmee is Van Veen de eerste titelverdediger sinds 2018 die de openingswedstrijd van het EK overleeft.

Gilding begon sterk aan de wedstrijd en kwam op een 3-2 voorsprong, maar de Nederlandse nummer één kwam sterk terug. Van Veen won vier van de laatste vijf legs en veroverde zo een ticket voor de tweede ronde.

"Andrew zette me bij elke ronde onder druk, maar ik heb mijn kansen gegrepen", analyseerde de darter uit Andel na afloop. "Pas na de wedstrijd hoorde ik dat de vorige EK-kampioenen telkens in de eerste ronde verloren hadden. Gelukkig wist ik dat niet voor deze wedstrijd. Dat zou extra druk op mij hebben gelegd."

In de tweede ronde moet Van Veen het opnemen tegen de Engelsman Luke Woodhouse, die donderdagavond afrekende met landgenoot Dirk van Duijvenbode (6-3).

Vrijdagavond komt Michael van Gerwen in actie. De darter uit Vlijmen neemt het in zijn eersterondeduel op tegen Kevin Doets.