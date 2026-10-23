Storm Austen is in aantocht: 'Het wordt echt onstuimig'

We krijgen zowel deze vrijdag als komend weekend te maken met onstuimig, herfstachtig weer. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Maar veel overlast verwacht ik niet."

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het herfstachtige weer is een gevolg van storm Austen die overtrekt. "Die trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de vrijdagmiddag en vrijdagavond. Dan is het echt wel onstuimig, met regen erbij." Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vrijdagochtend vroeg viel ook al wat regen, maar in de loop van de ochtend blijft het een tijdje droog. Pas in de loop van de middag gaat het weer regenen. "Koud is het daarbij niet, een graad of 13, 14. Dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar."

Zaterdag begint vrij aardig. "Er is dan in de ochtend en aan het begin van de middag best wel wat ruimte voor de zon." Later op de dag raakt het weer bewolkt en 's avonds volgt opnieuw regen, met ook weer flink wat wind.

"Afbrekende takjes zijn mogelijk en een beetje overlast op de weg."