Ongeldige Trump-heffingen leveren Signify 28 miljoen euro op

Het Eindhovense verlichtingsbedrijf Signify heeft in het derde kwartaal meer winst gemaakt, terwijl de omzet daalde. Vooral verlichting voor consumenten verkocht minder goed. Dat de winst toch steeg, komt volgens topman As Tempelman doordat het bedrijf de kosten verlaagde en hogere prijzen vroeg. Ook kreeg Signify een meevaller: het bedrijf kreeg importheffingen terug uit de Verenigde Staten.

De omzet kwam uit op iets minder dan 1,4 miljard euro. Dat is 3,4 procent minder dan een jaar eerder. Daarbij is rekening gehouden met onderdelen die het bedrijf heeft verkocht of gekocht. De nettowinst steeg naar 88 miljoen euro, tegenover 76 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Meevaller uit Amerika

Het terugkrijgen van importheffingen leverde Signify 28 miljoen euro op. Het gaat om heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump in 2025 invoerde. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde die later ongeldig.

Signify, de voormalige verlichtingstak van Philips, kondigde begin 2026 aan wereldwijd negenhonderd banen te schrappen. Volgens het bedrijf leverde dat in het derde kwartaal 37 miljoen euro aan brutobesparingen op.

In juni besloot Signify vooral te investeren in de groei van verbonden verlichtingssystemen, consumentenproducten en bepaalde producten voor de zakelijke markt. Bij de andere onderdelen ligt de nadruk op het op peil houden van de winst.

Winkels bestellen minder

De consumententak van Signify zag de omzet met ongeveer 5 procent dalen. Hue, het merk voor slimme verlichting, had last van winkeliers die eerst hun voorraden afbouwden voordat zij nieuwe producten bestelden.