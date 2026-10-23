KIT controleert buitengebied Bergeijk

Het Kempen Interventie Team (KIT) heeft een controle uitgevoerd in het buitengebied van Bergeijk. Daarbij is met eigenaren gesproken over het gebruik van hun percelen en gebouwen. Bij de controle werden geen bijzonderheden aangetroffen. Het doel van deze acties is ondermijning tegengaan.

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Het KIT, een samenwerkingsverband van acht Kempengemeenten, politie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio, controleert regelmatig in het buitengebied. Tijdens deze controles wordt gekeken of panden en percelen niet worden misbruikt voor illegale activiteiten. Criminelen maken soms gebruik van leegstaande panden of zetten ondernemers onder druk.

De Kempengemeenten die samenwerken in het KIT zijn Veldhoven, Best, Oirschot, Waalre, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk. Bij integrale controles kunnen ook andere handhavingspartners worden betrokken. Het initiatief richt zich op het veilig houden van het buitengebied.

Belang van alertheid

Ondermijning kan ontstaan wanneer boeren of andere ondernemers door bijvoorbeeld geldzorgen, strenge regels of onverwachte druk in de knel komen. Criminelen maken hier soms misbruik van door hen te betrekken bij illegale activiteiten. Het KIT benadrukt het belang van alertheid en samenwerking binnen de gemeenschap om dit tegen te gaan.

Hoewel bij deze controle geen bijzonderheden naar boven kwamen, blijft het essentieel dat bewoners en ondernemers signalen blijven melden. Zo kan ondermijning tijdig worden aangepakt.