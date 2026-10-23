4deKunst keert terug in Reusel

Het festival 4deKunst komt op zondag 11 april 2027 weer naar Reusel. Dit keer worden inwoners uitgenodigd om mee te denken en mee te doen in de organisatie.

Gevonden voor jou

Het kunst- en muziekfestival 4deKunst maakt zijn terugkeer in Reusel. De editie van 2027, die op zondag 11 april plaatsvindt, wil een evenement worden dat volledig door en voor inwoners wordt opgezet. De organisatie zoekt mensen met ideeën en enthousiasme om samen iets bijzonders neer te zetten.

De gemeente en MFA De Kei bieden ondersteuning, maar de initiatieven en invulling komen zoveel mogelijk van de inwoners zelf. Je hoeft geen ervaring te hebben met het organiseren van evenementen. Iedereen met creatieve plannen en zin om mee te helpen, is welkom.

Meedenken en uitvoeren

Deelnemers gaan samen bepalen hoe het festival eruit komt te zien. Denk aan activiteiten voor jongeren, creatieve workshops of optredens van bijzondere artiesten. Ook samenwerkingen met scholen en verenigingen worden aangemoedigd. Naast ideeën bedenken, kunnen vrijwilligers praktische taken oppakken die bij hen passen.

Hoe vaak de groep bijeenkomt en wie wat doet, wordt gezamenlijk afgesproken. Het doel is om van 4deKunst een festival te maken dat echt aansluit bij wat inwoners willen en belangrijk vinden.

Wil je bijdragen aan 4deKunst 2027? Aanmelden kan via e-mail.