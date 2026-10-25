Wat zijn die rare nestjes op de stoep? Tamara ontdekte iets bijzonders

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected]. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan kleine vruchtlichamen, een plant die om vier uur open gaat en een heerlijke geur verspreidt, een vuurwants, een libellensoort die niet paart met een metalen evenbeeld en een sprinkhaan met een zadel. Deel een van deze Stuifmail is zaterdag gepubliceerd.

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Bleek nestzwammetjes (foto: Tamara van der Spek-Hamer).

Twee leuke foto's

Tamara van de Spek ging blaadjes van een uitgebloeide paardenbloem plukken voor haar cavia. Die paardenbloem stond gewoon langs de straat naast een parkeervak, waar ze ook iets bijzonders zag. Ze is benieuwd of dit zaadjes van een plant zijn of eitjes van een dier. Wat ze gezien heeft, zijn vruchtlichamen van een zwam. Die noemen we bleek nestzwammetjes. Deze vruchtlichamen lijken heel erg op miniatuurvogelnestjes, vandaar de naam. De plek waar Tamara ze vond, is echt zo'n typische plek waar ze voorkomen: op plantaardige resten, dood hout, houtsnippers, strooisel in bossen, tuinen en bloempotten. Kortom, ze komen best wel veel voor, alleen je oog moet er maar net op vallen. Tamara heeft dus goede ogen! Heel grappig is wanneer de sporen, in de eitjes, weggeschoten worden. Vaak gebeurt dit door een regendruppel, die er in valt.

Nachtschone (foto: Tamara van der Spek-Hamer).

Daarnaast zag Tamara boven die nestzwammetjes een plant met roze bloemen, die maar een dagdeel open staan en daarna weer dicht gaan. Ze wil graag weten welke plant dit is. Deze plant met roze bloemen heeft de naam nachtschone. Nachtschonen zijn planten die behoren tot de bolgewassen, zoals het gewoon sneeuwklokje.

Gewoon sneeuwklokje (foto: Saxifraga/Willem van Kruijsbergen).

De bloemen openen zich pas vanaf vier uur 's middags en geuren dan sterk. De hele nacht blijven de bloemen open maar aan het eind van de nacht is de geur een stuk minder. Wat ook te zien is bij nachtschonen, is dat er vaak aan één plant meerder kleuren bloemen voorkomen. Zelfs in één bloem.

Vuurwants en het eicocon van de wespspin (foto: Harry Munniksma).

Wat doet die vuurwants hier?

Harry Munniksma stuurde een heel bijzondere foto waarop een wants te zien is. Harry vraagt zich af wat die wants aan het eten is. De wants die hij gefotografeerd heeft, is een vuurwants. Deze heeft een eicocon te pakken van een wespspin.

Een wespspin met eicocon (foto: Saxifraga/Mark Zekhuis).

In principe zijn vuurwantsen plantenzuigers. Met hun stevige, scherpe zuigsnavel (steeksnuit) zuigen ze vooral sappen uit bladeren en zaden. Daarnaast vullen ze hun sappenmenu aan met dierlijke eiwitten die ze zuigen uit dode insecten, bladluizen en mijten. Ook halen ze voedsel uit dood plantaardig materiaal of rottend hout. We noemen ze dan ook opportunistische omnivoren. Die zuigsnuit gebruikt de vuurwants ook om door de taaie, beschermende spinsellagen van de eicocon van de wespspin te boren. In die eicocon doorboort zo’n vuurwants de eitjes of de reeds uitgekomen jonge spinnetjes die binnenin de cocon overwinteren. Tijdens dat doorboren spuit de vuurwants verteringssappen in de eitjes en jonge spinnetjes, zodat deze inhoud vloeibaar wordt. Daarna zuigt de wants de voedzame substantie volledig naar binnen.

Een bruinrode heidelibel (foto: Henk Esman).

Gaat deze gelande libel paren met de metalen libel?

Henk Esman vraagt zich af of de libel die op een metalen libel ging zitten, wilde paren met die soortgenoot. Volgens mij niet. Ik denk dat die bruinrode heidelibel op die metalen soortgenoot landde om een heel mooie uitkijkpositie te verwerven. Zou de bruinrode heidelibel wel willen paren, dan moet deze de metalen libel achter de kop grijpen, want dat is het eerste paringsgedrag bij libellensoorten.

Het paringswiel van bruinrode heidelibellen (foto: Vlinderstichting/Jaap Bouwman).

Als het vrouwtje dan paringsbereid is, maken ze een paringswiel, zie de foto hierboven. We hebben op de foto van Henk overigens te maken met het mannetje van de bruinrode heidelibel. Dit zijn echte pioniers. Dit wil zeggen dat deze soort het liefst voorkomt bij nieuwe, maar ook ondiepe poelen met weinig vegetatie. De mannetjes hebben een typische bruinrode kleur op het achterlijf, een bruine kop en ook het borststuk heeft die kleur. Vrouwtjes van de bruinrode heidelibel zijn geel gekleurd. Bruinrode heidelibellen behoren net zoals alle andere heidelibellen tot de familie van de korenbouten. Na de paring zetten de vrouwtjes hun eitjes af in of bij water. Dit doen ze wel op een speciale manier. De mannetjes en vrouwtjes vliegen dan achterwaarts en in tandempositie. De vrouwtjes stoten hun eitjes af op de oever, op vochtige modder of in het water. Na een jaar komen deze eitjes in het voorjaar uit. Dan leven de larven tussen de waterplanten. Vanaf eind mei komen de larven uit het water en worden dan zo'n mooie bruinrode of geel bruinrode heidelibel.

Een vrouwtje van de zadelsprinkhaan (foto: Peter van Braam).

Sprinkhanensoort gevonden in Zuid-Frankrijk, is het een sabelsprinkhaan of een bidsprinkhaan?

Peter van Braam trof in Zuid-Frankrijk een diertje aan in een doucheruimte. Hij wil graag weten welk diertje het is. Volgens mij is het geen sabelsprinkhaan en ook geen bidsprinkhaan. Ik denk dat Peter een vrouwtje van de zadelsprinkhaan heeft aangetroffen in die doucheruimte. Je kunt heel duidelijk een opvallend zadelvormig lichaam zien. Daar is de naam van deze sprinkhaan op gebaseerd. Daarnaast heeft de zadelsprinkhaan opvallende kleine, bolvormige gele voorvleugels en een prachtig halsschild. Heel het lichaam is geelgroenig van kleur maar dit kan ook blauwgroen zijn. Vrouwtjes van de zadelsprinkhaan hebben in zeldzame gevallen een gele grondkleur. Wellicht is er bij dit gefotografeerde vrouwtje vanwege het lichtschijnsel sprake van een enigszins vertekend beeld.

Een mannetje van de zadelsprinkhaan (foto: Alex van den Akker).

Het opvallende verschil tussen mannetjes en vrouwtjes van de zadelsprinkhaan, is de uitstekende legboor aan het achtereind van de vrouwtjes. Mannetjes worden maximaal 2,3 centimeter groot en de vrouwtjes 3,5 centimeter, maar dat is dan wel exclusief de legboor, die maximaal zo’n twee centimeter lang kan worden. In Frankrijk, waar Peter deze tegenkwam, vind je de meeste zadelsprinkhanen in warme, zonnige regio's in het midden en zuiden van het land. In die regio’s kun je ze zelfs aantreffen op wel tweeduizend meter hoogte. In ons land is de zadelsprinkhaan een van de meest zeldzame en opvallende sprinkhanensoorten. Hier komen ze uitsluitend voor op een beperkt aantal droge heideterreinen. Vooral door versnippering van leefgebieden zijn deze prachtige sprinkhanen uitgestorven in grote delen van het land. Heel bijzonder is het geluid dat mannetjes van de zadelsprinkhaan produceren. Je hoort dan een scherp, tikkende tot ratelende zang. Die is vooral te horen bij zonnig weer, tussen elf uur 's ochtends en negen uur 's avonds.

Rups van de koninginnenpage (foto: Dominique de Caluwé).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Dominique de Caluwé. Hij vond op zijn venkelkruid in het Belgische Meerle de mooie rups van de koninginnenpage. Hij vindt de rups net zo mooi als de vlinder en daar heeft hij gelijk in!

Herfstsfeer (foto: IVN Uden).