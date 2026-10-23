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Nieuwe straatnaam 'De Boogerd' vastgesteld in Steenbergen
In Steenbergen is de straatnaam 'De Boogerd' officieel vastgesteld. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders en geldt voor een openbare ruimte in de gemeente.
Het besluit is genomen op basis van de gemeentewet en de lokale verordening voor naamgeving en nummering van adressen. De situatietekening die bij het besluit hoort, toont de exacte locatie van de nieuwe straatnaam.
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