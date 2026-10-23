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Herstel Cruijslandse Kreken en aanleg ecologische zone goedgekeurd

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het herstel van de Cruijslandse Kreken in Kruisland. Ook wordt een ecologische verbindingszone aangelegd met bijbehorende bouwwerken.

Gevonden voor jou

Het besluit werd op 21 oktober 2026 genomen en geldt voor de bestaande Cruijslandse Kreken in Kruisland. Een ecologische verbindingszone is een gebied dat natuurgebieden met elkaar verbindt, zodat dieren en planten zich makkelijker kunnen verspreiden.

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