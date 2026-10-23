Navigatie overslaan
Ontdek

Opslagruimte in Reusel opent met besloten feest

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de opening en een besloten dankfeest van een nieuwe opslagruimte aan de Hulselsedijk in Reusel op 24 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 21 oktober verleend door de gemeente. Het feest is alleen toegankelijk voor genodigden. De opslagruimte bevindt zich aan de Hulselsedijk 32.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Reusel-de Mierden

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.