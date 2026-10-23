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Opslagruimte in Reusel opent met besloten feest
De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de opening en een besloten dankfeest van een nieuwe opslagruimte aan de Hulselsedijk in Reusel op 24 oktober 2026.
De vergunning is op 21 oktober verleend door de gemeente. Het feest is alleen toegankelijk voor genodigden. De opslagruimte bevindt zich aan de Hulselsedijk 32.
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