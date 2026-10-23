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Tijdelijke woonunit toegestaan in Reusel
De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en het tijdelijk bewonen van een bijgebouw aan Lokbossen in Reusel.
De vergunning is op 21 oktober 2026 verleend en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het gaat om een tijdelijke oplossing waarbij het bijgebouw deels als woonruimte wordt gebruikt. Dit kan invloed hebben op de directe omgeving.
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