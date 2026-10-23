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Vergunning voor standplaats Jan Deckersstraat in Heeze verleend
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor een standplaats aan de Jan Deckersstraat in Heeze. Het besluit is genomen op 21 oktober 2026.
De vergunning betreft een standplaatsvergunning op de Jan Deckersstraat. Het gaat hierbij om toestemming om op deze locatie een standplaats in te nemen. Dit type vergunning is nodig om bijvoorbeeld een mobiele verkoopplek of kraam te mogen plaatsen.
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