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Vergunning verleend voor evenement 11 Weekskes Vurraf in Leende
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het evenement 11 Weekskes Vurraf. Het vindt plaats op 21 november 2026 aan de Dorpstraat 132 in Leende.
Het evenement 11 Weekskes Vurraf is goedgekeurd door de gemeente en zal op zaterdag 21 november plaatsvinden. Het adres van de locatie is Dorpstraat 132 in Leende. Dit besluit is eerder deze week genomen.
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