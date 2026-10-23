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Nieuwe woningen op Eindhovenseweg in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de bouw van twee woningen aan de Eindhovenseweg 128.
Het gaat om een wijziging van de huidige functie van het pand naar wonen. De vergunning maakt het mogelijk om twee wooneenheden te realiseren op deze locatie. Dit besluit valt onder de zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).
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