Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe woningen op Eindhovenseweg in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de bouw van twee woningen aan de Eindhovenseweg 128.

Gevonden voor jou

Het gaat om een wijziging van de huidige functie van het pand naar wonen. De vergunning maakt het mogelijk om twee wooneenheden te realiseren op deze locatie. Dit besluit valt onder de zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.