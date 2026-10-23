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Nieuwe bedrijfswoning en renovatie in Zevenbergen goedgekeurd

In Zevenbergen is een vergunning verleend voor het bouwen van een vervangende bedrijfswoning en het renoveren van een bedrijfsgebouw aan de Hazeldonkse Zandweg 36a. Het besluit is op 19 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag omvat het vervangen van een bestaande bedrijfswoning en het opknappen van een bedrijfsgebouw. De locatie aan de Hazeldonkse Zandweg ligt in Zevenbergen, binnen de gemeente Moerdijk. Dit soort projecten kan invloed hebben op de omgeving, daarom is een vergunning vereist.

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