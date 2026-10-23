Advertentie
Vier nieuwe winputten voor waterwinning in Vlierden
In Vlierden zijn vier nieuwe winputten goedgekeurd voor de winning van water. Het gaat om locaties aan de Molenhuisweg en Bronweg. De vergunning is verleend door de gemeente Deurne.
Het besluit betreft een aanvraag voor de aanleg van de winputten, die nodig zijn voor waterwinning. Deze activiteit valt onder de categorie omgevingsplanactiviteiten. De stukken met meer details over het besluit zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente Deurne.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie