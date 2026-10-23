Warmteprogramma Nuenen richt zich op verduurzaming zonder dwang

De gemeente Nuenen heeft een nieuw Warmteprogramma opgesteld. Dit plan moet bijdragen aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, zonder verplicht van het aardgas af te gaan. De focus ligt op samenwerking met inwoners, energiecoöperaties en regionale partners. Het doel is om in 2030 het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving met 30 procent te verminderen.

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Het Warmteprogramma sluit aan bij bestaande beleidsplannen zoals de Transitievisie Warmte en de Omgevingsvisie. De gemeente kiest voor een aanpak die inwoners stimuleert en ondersteunt, onder meer via informatie, advies en subsidies. Individuele elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, worden gezien als de meest haalbare optie. Collectieve warmtenetten bieden op dit moment minder perspectief vanwege de lage bebouwingsdichtheid en het beperkte aanbod van warmtebronnen.

Inwoners worden geholpen bij verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie en energiebesparing. Ook worden specifieke doelgroepen, zoals bewoners van koopwoningen, huurwoningen en monumenten, gericht ondersteund. De gemeente monitort de voortgang door onder meer het aardgasverbruik en het gebruik van subsidies te volgen. Het programma wordt elke vijf jaar geactualiseerd.