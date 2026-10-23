Navigatie overslaan
Ontdek

Bouwplaats en kraandagen in Heunpark, Vught toegestaan

In Heunpark in Vught mag een bouwplaats worden ingericht en een kraan worden gebruikt van 19 oktober 2026 tot en met 28 februari 2027. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.

Gevonden voor jou

De bouwplaats in Heunpark krijgt enkele kraandagen binnen de genoemde periode. De ontheffing is op 21 oktober 2026 verstrekt door burgemeester en wethouders van Vught.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Vught

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.