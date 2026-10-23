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Bouwplaats en kraandagen in Heunpark, Vught toegestaan
In Heunpark in Vught mag een bouwplaats worden ingericht en een kraan worden gebruikt van 19 oktober 2026 tot en met 28 februari 2027. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.
De bouwplaats in Heunpark krijgt enkele kraandagen binnen de genoemde periode. De ontheffing is op 21 oktober 2026 verstrekt door burgemeester en wethouders van Vught.
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