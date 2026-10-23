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Winterfestival Apéro krijgt vergunning in Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het Winterfestival Apéro. Het evenement vindt plaats op 19 en 20 december 2026 aan de Kloosterstraat 8.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het Winterfestival is op 20 oktober 2026 verstuurd. Tijdens het evenement in Vught kunnen bezoekers in een winterse sfeer genieten van verschillende activiteiten. Het festival wordt gehouden op een centrale locatie in de Kloosterstraat.

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