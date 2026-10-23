Gemeente Oisterwijk vernieuwt samenwerking voor leerplicht en jongerenbegeleiding

De gemeente Oisterwijk heeft besloten om de regionale samenwerking voor leerplicht en jongerenbegeleiding voort te zetten. Deze samenwerking richt zich op het voorkomen van schooluitval en het begeleiden van jongeren naar werk of onderwijs.

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Het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk heeft een nieuw mandaatbesluit vastgesteld om de taken binnen de Leerplichtwet en de Wet van school naar duurzaam werk gezamenlijk met andere gemeenten in Midden-Brabant uit te voeren. De gemeente Tilburg krijgt de bevoegdheid om deze taken, zoals toezicht op leerplicht, begeleiding van jongeren tot 27 jaar en samenwerking met scholen, uit te voeren namens Oisterwijk.

Dit besluit maakt deel uit van een bredere samenwerking in regio Midden-Brabant, waarbij gemeenten als Tilburg, Dongen, en Hilvarenbeek betrokken zijn. Het doel is om voortijdig schoolverlaten te verminderen en kansengelijkheid te vergroten. Het nieuwe mandaatbesluit is met terugwerkende kracht van kracht sinds 1 januari 2026.