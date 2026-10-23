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27 bomen mogen worden gekapt in Gilze

In Gilze is toestemming gegeven voor het kappen van 27 bomen aan de Lange Wagenstraat. Bij de vergunning hoort een herplantplicht.

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De bomen die gekapt mogen worden, zijn verschillende soorten, waaronder esdoorns, essen, sparren en een berk. De vergunning is verleend door de gemeente Gilze en Rijen en wordt over vier weken van kracht.

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