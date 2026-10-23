Advertentie
27 bomen mogen worden gekapt in Gilze
In Gilze is toestemming gegeven voor het kappen van 27 bomen aan de Lange Wagenstraat. Bij de vergunning hoort een herplantplicht.
De bomen die gekapt mogen worden, zijn verschillende soorten, waaronder esdoorns, essen, sparren en een berk. De vergunning is verleend door de gemeente Gilze en Rijen en wordt over vier weken van kracht.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie