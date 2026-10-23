Groen licht voor 143 nieuwbouwwoningen in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een vergunning verleend voor de bouw van 143 woningen en een parkeergarage aan de Terwindtstraat. Het besluit werd afgelopen woensdag genomen.

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Het gaat om de realisatie van 51 woningen genaamd 'Martha', 46 woningen 'Meisjesvleugel', 46 woningen 'Jongensvleugel' en een parkeergarage voor auto's en fietsen. De bouw vindt plaats op het terrein dat bekend staat als Domein aan de Dommel. Het project valt onder beschermde monumenten, wat betekent dat er speciale aandacht is voor het behoud van historische of archeologische waarde.