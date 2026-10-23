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Ontdek

Nieuwe straatnamen voor woningbouwproject in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft twee straatnamen vastgesteld voor het woningbouwproject Domein aan de Dommel. Het gaat om de Van Zelandstraat en de Terwindtstraat.

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De nieuwe straatnamen zijn onderdeel van de eerste fase van het bouwplan Domein aan de Dommel. De Van Zelandstraat wordt in de toekomst verder doorgetrokken richting de Dommel. Het besluit is gebaseerd op het advies van de Heemkundevereniging "De Heerlijkheid Herlaer" en is een dag na bekendmaking in werking getreden.

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