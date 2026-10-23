Laad- en losplek achter winkels in Goirle wordt officieel aangewezen

De gemeente Goirle heeft besloten een laad- en losplek in te stellen achter De Hovel 3. Dit moet zorgen voor meer duidelijkheid en veiligheid in het gebruik van de ruimte.

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De locatie achter De Hovel 3 is nu een brede straat zonder officiële verkeersfunctie, maar wordt al gebruikt voor laden en lossen bij de achterzijde van winkels. Met de aanleg van een formele laad- en loszone wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren en ongewenst parkeren voorkomen. Ook is het bedoeld om de openbare ruimte ordelijk te gebruiken en juridische onduidelijkheden bij handhaving te vermijden.

De laad- en losplek wordt aangeduid met een verkeersbord E07, zoals voorgeschreven in de regels voor verkeersborden. De politie heeft aangegeven dat deze maatregel goed te handhaven is. Het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad.