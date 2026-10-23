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Ossendrecht: vergunning verleend voor dakwijziging bijgebouw
In Ossendrecht is een vergunning verleend voor het aanpassen van het dak van een bijgebouw aan de Laagstraat.
De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor een verandering aan het dak van een bijgebouw op het adres Laagstraat 50. De vergunning is op 21 oktober 2026 verzonden naar de aanvrager. Het bijgebouw staat in Ossendrecht.
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