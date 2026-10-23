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Gevelreclame COOP Huijbergen goedgekeurd
De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van gevelreclame aan het pand van COOP op het Canadaplein 1 in Huijbergen.
De vergunning maakt het mogelijk om gevelreclame aan te brengen op het adres Canadaplein 1 in Huijbergen. De aanvraag is op 21 oktober 2026 goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.
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