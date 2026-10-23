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Kerktoren in Velp krijgt nieuwe indeling na vergunning
De kerktoren aan de Pastoor Loefsweg in Velp krijgt een nieuwe indeling. De gemeente Land van Cuijk heeft op 17 september een vergunning verleend voor de aanpassingen.
Het gaat om een project waarbij zowel technische bouwactiviteiten als werkzaamheden aan het rijksmonument worden uitgevoerd. De kerktoren is gevestigd op het adres Pastoor Loefsweg 1. De aanpassingen zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de regels voor monumentale panden.
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