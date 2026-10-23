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Sinterklaasintocht Breda krijgt groen licht voor 14 november

Sinterklaas kan op zaterdag 14 november feestelijk worden verwelkomd in Breda. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de intocht in de binnenstad, die plaatsvindt van twaalf uur tot half zes ’s middags.

Gevonden voor jou

De Sinterklaasintocht wordt elk jaar georganiseerd en trekt veel bezoekers naar de binnenstad van Breda. Het evenement omvat een feestelijke parade en diverse activiteiten. De vergunning is verleend op basis van de aanvraag en specifieke voorwaarden die door de gemeente zijn vastgesteld.

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