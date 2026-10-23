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Exploitatievergunning verleend voor Nieuwe Haagdijk in Breda
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor Nieuwe Haagdijk 69. Dit is bedoeld voor het toevoegen van leidinggevenden op deze locatie.
De exploitatievergunning valt onder artikel 2:31 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het besluit is op 21 oktober 2026 verzonden. Hiermee kunnen leidinggevenden worden toegevoegd aan de locatie op de Nieuwe Haagdijk.
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