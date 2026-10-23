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Ontdek

Garage en atelier in Budel mogen vergunningsvrij verbouwd worden

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een garage en atelier aan de Keunenhoek in Budel. Dit blijkt een vergunningsvrije activiteit te zijn.

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De aanvraag ging over een omgevingsplanactiviteit aan de Keunenhoek 21 in Budel. Omdat deze activiteit onder de vergunningsvrije categorie valt, is de vergunning formeel verleend maar niet nodig. Dit betekent dat de verbouwing zonder verdere vergunningseisen uitgevoerd mag worden.

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