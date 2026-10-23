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Kappen van zes bomen in Eindhoven

In Eindhoven is een verzoek ingediend om zes bomen aan de Poemastraat te kappen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een verlenging van een eerdere vergunning voor het kappen van de bomen. Het gaat om een locatie aan de Poemastraat, waar de bomen waarschijnlijk moeten wijken vanwege een specifieke reden. De verlenging is alleen ter kennisgeving en niet openbaar in te zien.

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